Spritpreisbremse: Das Imagedesaster der OMV

Gäbe es ein Ranking der unbeliebtesten Unternehmen in Österreich, wäre die OMV unangefochten auf dem Spitzenplatz. Der teilstaatliche Öl- und Gaskonzern manövrierte sich mit dem Reizthema Spritpreisbremse in ein beispielloses Imagedesaster. Das halbe Land fiel über das Unternehmen her, Kunden, Politik und Interessensvertretungen überboten einander im OMV-Bashing.

Am Donnerstag erklärte die OMV, die Spritpreisbremse wieder voll umzusetzen, aber da war der Schaden schon längst passiert. Gierig, unsympathisch, die Energiekrise ausnutzen, den Konsumenten auf der Nase herumtanzen, Abmachungen nicht einhalten, um weiter Milliardengewinne zu scheffeln – alle gängigen Vorurteile gegenüber der Mineralölindustrie wurden strapaziert. Die Empörung ist allerdings nicht ganz unverständlich. Wegen des Iran-Kriegs galoppieren die Treibstoffkosten davon, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) verordnete eine Spritpreisbremse, gültig seit 1. April. Die Bremse soll Treibstoff an den Tankstellen um zehn Cent verbilligen. Der Staat reduziert die Mineralölsteuer um fünf Cent je Liter, die Konzerne sollten auf fünf Cent ihrer Gewinnmarge verzichten. Erst als ein angefressener Kunde das Schreiben einer OMV-Verkaufsmanagerin an den ORF weiter gab, wurde publik, dass sich ausgerechnet der Marktführer nicht an die Verordnung hielt. Ab 13. April wurde der Abzug von fünf Cent für Diesel auf 2,84 Cent „angepasst“. Mehr brauchte es nicht. Ein sehr verärgerter Hattmannsdorfer kündigte eine Sonderprüfung der Regulierungsbehörde E-Control an, Vizekanzler und SPÖ-Chef Andras Babler richtete der OMV aus, der Konzern „muss sich an Gesetze halten“, ÖGB und AK schossen scharf gegen die OMV. SPÖ-Vertreter forderten die Staatsholding ÖBAG zum Handeln auf, doch diese hielt still.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Franz Gruber Noch-OMV-Chef Alfred Stern

Wie konnte Österreichs größtem Industrieunternehmen so ein Malheur überhaupt passieren? Wo doch Noch-OMV-Chef Alfred Stern als absolut korrekter Manager gilt, der sich an Vereinbarungen zu halten pflegt. Stern hatte intern auch vorgegeben, dass die Verordnung akribisch einzuhalten sei. Diese Botschaft dürfte jedoch beim für den Bereich Fuel zuständigen Vorstand Martijn Arjen van Koten nicht angekommen sein. Oder wurde übersehen. Jedenfalls passierte das Missgeschick in dieser Abteilung. Der Brief an die Kunden ging unabgestimmt hinaus.

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Die anderen Vorstände und vor allem der CEO waren über diesen Alleingang nicht informiert. Wie man aus dem Unternehmen hört, soll der sonst als ruhig und besonnen bekannte Stern sehr verärgert gewesen sein. Es wurde sofort eine außerordentliche Vorstandssitzung einberufen. Auch die Belegschaft der OMV ist durchwegs empört. „Das ist ein Skandal, so sind wir doch nicht, dass wir tricksen“, regen sich verärgerte Mitarbeiter auf.