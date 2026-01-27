Milliardendeal: Chinesischer Sportgigant steigt bei Puma ein

Das Gerücht gab es bereits seit Anfang Jänner, jetzt ist es fix: Die chinesische Atomic-Mutter Anta Sports kauft sich beim deutschen Sportartikelkonzern Puma ein. Anta übernimmt für gut 1,5 Mrd. Euro das 29,1-Prozent-Aktienpaket der französischen Milliardärsfamilie Pinault, wurde am Dienstag bekannt gegeben. Die Pinault-Familienholding Artemis hatte ihren Puma-Anteil zum Verkauf gestellt, um ihren mehr als 7 Mrd. Euro schweren Schuldenberg abzubauen. Die an der Hongkonger Börse gelistete Anta Sports nannte den Einstieg bei Puma einen "bedeutenden Schritt in der Globalisierungsstrategie". Die Chinesen begnügen sich aber vorerst mit einem Minderheitsanteil und wollen kein Angebot für die restlichen Puma-Aktien abgeben.

In China kommt Anta nach eigenen Angaben mit der eigenen Marke und mit Fila auf einen Marktanteil von knapp 25 Prozent und sieht sich als Marktführer. Die Chinesen halten auch 40 Prozent an Amer Sports, die hinter den Ski-Marken Atomic und Salomon sowie hinter Wilson-Tennisschlägern und Arc'teryx-Outdoorbekleidung steht. Im vergangenen Jahr hatte sich Anta bereits die deutsche Outdoor-Marke Jack Wolfskin einverleibt, die in Schwierigkeiten geraten war. Puma will Abkehr vom Billig-Image "Puma ist eine traditionsreiche Marken-Ikone", sagte Anta-Chef Ding Shizhong. "Damit werden wir die Globalisierung von Anta Sports weiter beschleunigen und das nächste Wachstumskapitel in den globalen Sportmärkten - einschließlich China - schreiben." Puma hatte zuletzt auf dem weltweiten Markt an Boden verloren und war von der Nummer drei nach Nike und Adidas hinter neue Konkurrenten wie New Balance, Skechers und Lululemon abgerutscht. Mit einer Abkehr vom Billig-Image und der Konzentration auf wichtige Sportarten will der neue, von Adidas gekommene Vorstandschef Arthur Hoeld Puma wieder in die richtige Spur bringen. Anta Sports will Puma vor allem in China auf die Sprünge helfen. "Puma hat auf dem chinesischen Markt mehr Potenzial", sagte Anta-Manager Wei Lin. Der Konzern mit der Raubkatze als Logo erwirtschafte dort nur sieben Prozent des weltweiten Umsatzes. "Wir wissen, wie wir Puma in China erfolgreicher machen können."