Zu Besuch bei Handl Tyrol: Dem Geheimnis des Specks auf der Spur

Gegründet wurde das Unternehmen von Karl C. Handl I. im Tiroler Pians im Jahr 1902. Heute, 123 Jahre später, leitet Urenkel Karl Christian Handl das Familienunternehmen in bereits vierter Generation. Aus dem kleinen Fleischhauerbetrieb im äußersten Westen Tirols wurde einer der erfolgreichsten Betriebe der Branche. Handl Tyrol beschäftigt heute an vier Standorten 766 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 210 Millionen Euro. Den Speck von Handl Tyrol gibt es in 30 Ländern, die Exportquote liegt bei nahezu 70 Prozent.

Was sich in all den Jahren nicht geändert hat, ist das Traditionsbewusstsein des Unternehmens. Das beginnt bei der althergebrachten Schreibweise von Tyrol. Und hört in der Werbung auf, wo stets auf die Herkunft des „echten Nordtirolers“ verwiesen wird.

Handl Tyrol lebt den Spagat zwischen der traditionellen Handwerkskunst der Speckmacher und den Anforderungen eines modernen Industriebetriebes, der große Mengen in konstanter Qualität und hoher Produktsicherheit an die großen Supermarktketten wie Spar und Rewe liefert.

Dazu werden in Haiming täglich 40 Tonnen an Rohware angeliefert, minus Wasser und Schwarte verlassen täglich rund 20 Tonnen an fertigem Speck das Werk in Richtung Schnitt und Verpackung am Standort Schönwies. Das Qualitätsversprechen lautet: Für den österreichischen Markt wird ausschließlich Fleisch aus Österreich verwendet. Für Deutschland, den wichtigsten Exportmarkt, kommt das Fleisch aus Bayern.