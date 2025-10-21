83 Prozent sparen zur finanziellen Absicherung

Die Österreicherinnen und Österreicher können im Durchschnitt monatlich 320 Euro sparen. Das sind um 12 Euro mehr als im Vorjahr, zeigt die Sparstudie 2025 im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen, durchgeführt von Imas bei 1.370 in Österreich lebenden Personen. „Die Menschen haben noch immer den Eindruck, die Summe wäre zu wenig“, sagt Erste Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller. „Nur 40 Prozent fühlen sich damit wohl.“ Sparen sei in Österreich eng mit Sicherheit verbunden. „Im alltäglichen Leben steigen die Preise. Das Bedürfnis, finanziell vorbereitet zu sein, wächst entsprechend.“ Daher setzen weiterhin 80 Prozent der Österreicher auf das Sparbuch.

Früher hätten die Menschen für konkrete Zwecke gespart. Inzwischen legen 83 Prozent Geld ohne spezifischen Verwendungszweck zur Seite. „Das ist ein Ausdruck der Unsicherheit und eine generelle Vorsichtsmaßnahme“, so Holzinger-Burgstaller. 71 Prozent würden sich auf unvorbereitete Ausgaben sehr gut vorbereitet sehen. Eine Notwendigkeit, die es in Zeiten wie diesen brauche, interpretiert die Erste-Chefin das Sparverhalten.

