"SORRY": Fast-Food-Kette KFC wirbt unabsichtlich mit Reichspogromnacht

Nur wenige Stunden nach der Ursprungsmeldung entschuldigte sich das Unternehmen dann erneut via Smartphone-Benachrichtigung. In Großbuchstaben schrieb der Konzern diesmal: "SORRY, UNS IST EIN FEHLER PASSIERT".

Und weiter: "Durch einen Fehler in unserem System haben wir eine inkorrekte und nicht angemessene Nachricht über unserer (sic!) App verschickt. Dies tut uns sehr leid, wir werden unsere internen Prozesse umgehend überprüfen, damit dies nicht noch einmal passiert. Bitte entschuldige diesen Fehler."