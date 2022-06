Lieferengpässe: KFC ersetzt Salat im Burger durch Weißkohl

Die US-Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) reagiert auf die Kostenexplosion beim Kopfsalat und ersetzt in ihren Filialen in Australien den Salat teilweise durch Weißkohl. Das verärgert zahlreiche Kunden. Hintergrund der Entscheidung ist eine Preisexplosion bei Kopfsalat in Australien, der laut Experten unter anderem mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zusammenhängt.

Das Unternehmen sei "derzeit mit einem Salatmangel" konfrontiert, erklärte KFC Australien auf seiner Firmen-Website. "Deshalb benutzen wir bis auf weiteres in allen Produkten, die Salat enthalten, eine Mischung aus Kopfsalat und Weißkohl."