Soll der Staat Unternehmen retten?

Holzmann, Opel, Air Berlin, Condor: Das Prozedere wiederholt sich schon wieder. Damit der Ferienflieger Condor nach der Insolvenz seiner Mutter Thomas Cook weiterfliegen kann und Investoren findet, gewährt der deutsche Staat über seine Förderbank einen Überbrückungskredit von 380 Mio. Euro. Begründung: Condor ist profitabel, hat viele Kunden und beschäftigt fast 5.000 Arbeitskräfte. Dem Deal muss noch die EU zustimmen, denn so einfach darf die öffentliche Hand nicht Beihilfen gewähren.

Die Entscheidung hat unweigerlich zu Debatten geführt, ob es vernünftig ist, so viel Staatshilfe einem Unternehmen zukommen zu lassen. Zumal es erst zwei Jahre her ist, dass Air Berlin ebenfalls mit Staatsdarlehen zu retten versucht wurde – vergeblich. Die britische Regierung hingegen sah es nicht als notwendig an, Thomas Cook zu retten. Der Konzern hatte umgerechnet 170 Millionen Euro an Krediten gefordert.