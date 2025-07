Marketing, Vertrieb, Service: KI-Agenten erledigen immer mehr Aufgaben

Bedenken Unabhängig von den technischen Möglichkeiten gibt es Datenschutz- und Ethikbedenken was ihren Einsatz betrifft. Laut Capgemini-Umfrage haben nur 27 Prozent Vertrauen in vollständig autonome KI-Agenten.

„Bis Ende 2025 sollen weltweit eine Milliarde Agenten auf unserer Plattform sein“, berichtet Manuela Mohr-Zydek , Österreich-Chefin von Salesforce, dem KURIER. Der Einsatzbereich reiche vom Marketing über Verkauf bis zum Kundenservice; die größte Nachfrage gäbe es derzeit im Bereich Helpdesk. „Kostendruck und Fachkräftemangel haben zugenommen und sind gerade im Mittelstand ein großes Thema“, weiß Mohr-Zydek, die seit Februar als Country-Managerin fungiert. Ihr Ziel: „Ich will Österreich zu einem Land der Agenten machen“.

Personalumbau bei Salesforce

Was der Einsatz von KI-Agenten in der Praxis bedeutet, zeigt Salesforce selbst vor. Hier wird gerade die Belegschaft umgeschichtet. KI erledige heute schon „30 bis 50 Prozent der Arbeit“ in seinem Unternehmen, wird Salesforce-Vorstandschef Marc Benioff im Handelsblatt zitiert. Software-Entwickler werden keine mehr benötigt. Man habe die Produktivität der eigenen Entwicklungsteams mithilfe von Agentforce und anderer KI-Techniken um mehr als 30 Prozent steigern können.

Wie Bloomberg Anfang des Jahres berichtete, sollen heuer 1.000 Mitarbeiter abgebaut und stattdessen neue eingestellt werden, die die neuen KI-Produkte den Kunden verkaufen sollen. Der Software-Konzern beschäftigt weltweit 73.000 Mitarbeiter.