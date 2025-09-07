Söder: "Verbrennerverbot gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze"

Vor dem Start der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA heute, Montag, in München kündigt Bayerns CSU-Chef Markus Söder eine massive Unterstützung für die deutsche Autoindustrie an. In einem 10-Punkte-Plan mit dem Titel „Ja zum Auto, Ja zum Autoland Deutschland“ fordert Bayerns Ministerpräsident, das EU-weite Verbot von Pkw mit Verbrennungsmotoren ab 2035 zu kippen, wie die Bild am Sonntag berichtet.

„Der Verbrenner hat mit E-Fuels und neuen Technologien Zukunft. Das EU-Verbrennerverbot 2035 gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze“, sagte Söder dem Blatt und ist damit gegenteiliger Meinung von Österreichs Infrastrukturminister Peter Hanke. Dieser sprach sich am Sonntag im ORF-TV für ein Verbrennerverbot ab 2035 aus.