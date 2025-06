20 Skihütten erhalten im Sommer Besuch von der Finanz

In der groß angelegten Schwerpunktaktion „Hüttenzauber“ des Finanzamts Österreich wurden Ende Februar 2025 Skihütten an mehr als 20 Einsatzorten in der Steiermark, in Salzburg und Tirol geprüft. Im Zuge der Überprüfungen konnten mehr als 30 Verstöße gegen melde- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen sowie gegen die Registrierkassenpflicht festgestellt werden.