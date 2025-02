Sind Sündenaktien ein Investment wert?

Vor fast exakt drei Jahren hat der Angriff Russlands auf die Ukraine stattgefunden. Seitdem tobt ein Krieg mit zehntausenden (zivilen) Opfern. So schlimm die Geschehnisse in dem Land auch sind: Es gibt auch Menschen und Unternehmen, die davon finanziell profitieren. Allen voran die Rüstungsbranche.

Darüber hinaus bieten sie teilweise höhere Renditen als jene Investments, die als moralisch korrekt vermarktet werden, die also die sogenannten ESG-Kriterien (deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Beispielsweise verlor seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine der Indexfonds iShares Global Clean Energy ETF rund ein Drittel seines Wertes. Der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF hingegen gewann im selben Zeitraum 55 Prozent.

In den vergangenen zehn Jahren schnitt der MSCI World Index, der die weltweit größten 1.500 Unternehmen enthält, allerdings nur um eine Spur schlechter ab als der MSCI World ex Tobacco ex Controversial Weapons (also ohne Tabakproduzenten und Hersteller von Streumunition oder Landminen). Neben der Rüstungsindustrie gab es in den vergangenen Jahren vor allem höhere Zugewinne bei Glücksspieltiteln (infolge von liberalisierten Märkten) und Alkoholaktien. Tabakwerte erfreuen mit hohen Dividenden, während Cannabis die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte.