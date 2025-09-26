Signa-Insolvenz: Holding schrieb vor Pleite 650 Mio. Euro Verlust

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Insolvenzverwalter des früheren Immobilienkonglomerats Signa Holding hat erstmals das genaue Ausmaß des Verlusts im Jahr vor der Pleite beziffert. Der operative Verlust habe sich auf rund 650 Millionen Euro belaufen, teilte Insolvenzverwalter Christof Stapf am Freitag in seinem fünften Bericht an die Gläubiger mit. Einem Gutachten der Wirtschaftsprüfer von Deloitte zufolge trat die materielle Insolvenz bereits spätestens im November 2022 ein. Die Insolvenz wurde jedoch erst Ende November 2023 angemeldet. Die Prüfung weiterer Haftungs- und Anfechtungsansprüche laufe weiter, hieß es in dem Bericht.

Der Signa-Gründer und Tiroler Investor Rene Benko wurde im Januar in Innsbruck festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Der frühere Milliardär verantwortet mit seinem weit verzweigten Signa-Reich, zu dem neben zahlreichen Immobilien auch der deutsche Warenhausriese Galeria gehörte, die größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Mitte Oktober beginnt in Innsbruck der erste Prozess gegen ihn. Ihm wird vorgeworfen, Vermögenswerte beiseitegeschafft und damit die Ansprüche der Gläubiger geschmälert zu haben. Benko bestreitet das. Der Insolvenzverwalter hat gerichtlich Anfechtungsansprüche von mehr als 315 Millionen Euro geltend gemacht. Er rechnet jedoch wegen eines Richterwechsels mit erheblichen Verfahrensverzögerungen. Außergerichtlich wurden 3,7 Millionen Euro eingenommen. Bei Haftungsansprüchen gegen das Management wird eine außergerichtliche Einigung mit den Versicherern angestrebt.