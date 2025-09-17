2,7 Mrd. Euro: Benko häufte in Unternehmerinsolvenz Rekordschulden an

Auch in seiner Insolvenz als Unternehmer hat der Gründer der zusammengebrochenen Signa-Gruppe, Rene Benko, Rekordschulden angehäuft, wenn es nach der Höhe der Forderungsanmeldungen geht, die sich auf 2,7 Mrd. Euro belaufen.

Das berichtete das ORF-Radio am Mittwochabend unter Berufung auf den Gläubigerschutzverband Creditreform. Anerkannt seien bisher aber nur Forderungen in Höhe von 47 Mio. Euro, während Benko angebe, über Eigenmittel von 300.000 Euro zu verfügen.