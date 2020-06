Siemens Österreich: Banges Warten auf die U-Bahn

Mittelfristig könnte allerdings ein veritables Personalproblem auf Siemens Österreich zukommen: Zieht die Sparte Mobility nicht bald einen Großauftrag für Straßen- oder U-Bahnen an Land, wackeln am Standort Wien-Simmering 150 bis 200 der insgesamt rund 1500 Arbeitsplätze. Das Wiener Werk, das konzernweites Kompetenzzentrum für Straßen- und U-Bahnen ist, hat vor Kurzem einen 560 Millionen Euro schweren Straßenbahn-Großauftrag der Wiener Linien an den Konkurrenten Bombardier verloren.

Jetzt hofft Siemens auf einen ähnlich großen Auftrag für neue U-Bahnen, die Ausschreibung dafür wollen die Wiener Linien im Frühjahr starten. Geht auch dieser Auftrag an die Konkurrenz, habe die Österreich-Tochter, so ein Insider, „einen gewaltigen Erklärungsbedarf im Konzern. Dann ist Feuer am Dach“.