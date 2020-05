Siemens baut weltweit 15.000 Stellen ab

München

Zu betriebsbedingten Kündigungen sei es inbisher nicht gekommen – das solle so bleiben, auch in anderen Ländern, hieß es in. „Ein Abbau in einem Bereich bedeutet nicht zwangsläufig Jobverlust“, sagte ein Sprecher. Viele Mitarbeiter könnten anderswo eingesetzt werden, zudem seien Altersteilzeitmodelle oder Abfindungen geplant.

Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sind aus Unternehmenssicht weitgehend abgeschlossen. Für die Hälfte der weltweit 15.000 gestrichenen Jobs seien Vereinbarungen getroffen – über den verbleibenden Teil seien die Gremien informiert.

In Deutschland ist der konjunkturanfällige Sektor Industrie am stärksten betroffen. Dort fallen rund 2000 Arbeitsplätze weg, in den Segmenten Energie und Infrastruktur und Städte sind es je 1400. In einzelnen Wachstumsfeldern will Siemens neue Leute einstellen.