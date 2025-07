Schweiz: Kommt die Erbschaftssteuer für Superreiche?

Auch viele Millionäre und Milliardäre haben in den letzten Jahren ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegt, nicht zuletzt wegen der moderaten Steuersätze . Geht es nach den Schweizer Jungsozialisten, soll genau diese Gruppe jetzt auch ihren gesellschaftlichen Beitrag leisten: Sie haben erreicht, dass Ende November über ihre Volksinitiative zur Einführung einer Schenkungs- und Erbschaftssteuer abgestimmt werden muss. Geht diese durch, müssten verschenkte und vererbte Beträge von mehr als 50 Millionen Franken (das entspricht knapp 54 Millionen Euro) künftig mit 50 Prozent besteuert werden – das wäre eine kleine Revolution für die Schweiz.

Die Schweiz und das Geld , das ist ein Klischee, von dem die Eidgenossen schon lange leben. Die Banken profitieren vom Gedanken, dass das globale Geld bei ihnen dank Bankgeheimnis so gut wie sonst nirgends aufgehoben ist, und auch der Reichtum der Schweizer steigt stetig: 2024 lag das Land global auf P latz vier der reichsten Staaten der Welt, gemessen am BIP pro Kopf.

In den vergangenen Jahren ist der Anteil an Schwerreichen in der Schweiz massiv gestiegen, fast 400.000 Steuerpflichtige gehören zur Gruppe der Millionäre, hat der öffentliche Rundfunk SRF eruiert. Das reichste Prozent der Schweizer – in Summe 40.000 Personen – besitzt allerdings zusammen fast die Hälfte des gesamten Schweizer Vermögens. Das untere Fünftel hingegen verfügt über gar kein eigenes Vermögen, in Summe 700.000 Menschen in dem 8,8-Millionen-Land gelten zudem als arm.