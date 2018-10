Schuh-Business: Zwischen Billigtretern und Maßmodellen

Wer will, kann sich ein paar Stiefel um ein paar hundert Euro kaufen. Tun aber die wenigsten, meint Gerald Zimmermann, Chef der Schuhhandelskette CCC in Österreich. „Nimmt man das durchschnittliche Einkommen eines Österreichers und zieht davon 30 bis 40 Prozent fürs Wohnen ab, sieht man, dass sich die Wenigsten Schuhe um 300 Euro leisten können.“ Seine Schuhhandelskette setzt auf Modelle im unteren und mittleren Preissegment und drängt derzeit mit so vielen neuen Geschäften in die Shoppingcenter und Einkaufsstraßen, wie keine zweite Kette.

Aber wer steckt hinter den drei Buchstaben? Eine börsenotierter, polnischer Konzern, der aktuell rund 40 Millionen Schuhe im Jahr in den europäischen Markt presst. Ein Teil davon kommt aus hauseigenen Fabriken in Polen, in denen die Arbeitskosten im Vergleich zu anderen Ländern noch überschaubar sind. Ein Teil wird zugekauft – Lederware in Indien und Bangladesch, Synthetik vor allem in China, sagt Zimmermann. Er sieht in Österreich Platz für „Plus/Minus 70 Standorte“, fünf Jahre nach dem Markteintritt hat er kürzlich den 49. Markt eröffnet. Dass Mode- und Schuhhändler zuletzt ihr Filialnetz zusammengestrichen haben, hat den Polen in die Hände gespielt.

„Die Österreicher geben im Jahr durchschnittlich 220 Euro für Schuhe aus“, rechnet Wolfgang Richter vom Standortberater RegioPlan vor. Die Branche setzt jährlich 1,6 Milliarden Euro um – Bekleidungshändler und Onlinehändler wie Zalando und Amazon nicht mitgerechnet. Diese holen sich immer mehr vom Umsatzkuchen – zuletzt war es bereits ein Viertel.

„Der neue Marktführer im Schuheinzelhandel heißt Deichmann“, sagt Standortberater Wolfgang Richter. Im Vorjahr hat das deutsche Familienunternehmen laut eigenen Angaben mehr als zehn Millionen Schuhe in Österreich verkauft, das sind um rund 300.000 Paar mehr als noch 2016. „Der österreichische Schuheinzelhandel stagniert schon seit einigen Jahren und es kommt eher zu Verschiebungen zwischen den Marktteilnehmern“, sagt Deichmann-Österreich-Chef Georg Müller. „Unser Augenmerk liegt aktuell auf qualitativem Wachstum bzw. Optimierung von Standorten. Wir haben inzwischen über 170 Filialen in Österreich und einen erfolgreichen Online Shop. Das ist eine gute Zahl angesichts der Größe des Landes. Sicher ist das Wachstumspotenzial nicht unendlich.“Deswegen habe er 2015 mit dem MyShoes-Konzept gestartet.

Auch Salamander-Chef Klaus Magele sah das Ende der Fahnenstange für seine Kette erreicht. Um weiter wachsen zu können, hat er vor einigen Jahren Delka übernommen. Zu den bestehenden 35 Salamander und den 36 Delka-Standorten sollen bis zu 40 neue Delka-Filialen kommen. „Vor allem in den Bezirksstädten sehe ich Potenzial, weil dort der Fachhandel ausstirbt“, so Magele. Seine Läden halten laut eigenen Angaben derzeit sechs Prozent Marktanteil. Zu den großen der Branche gehören laut RegioPlan die Einkaufskooperationen Garant (rund 300 Geschäfte), Ringschuh sowie die Grazer Leder & Schuh-Gruppe ( Humanic, Shoe4you). Letztere hat einen Sanierungskurs hinter sich und sperrt demnächst die letzte Stiefelkönig-Filiale zu.

Meister der Herrenschuhe und Galanterie