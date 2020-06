Weltweite Vorkommen größer als erwartet

Insgesamt werden die förderbaren Schieferöl-Vorkommen auf 345 Milliarden Fass (je 159 Liter) geschätzt. Die Gas-Reserven wurden gegenüber 2011 um zehn Prozent höher geschätzt und sollen knapp 7300 Billionen Kubikfuß (rund 258 Billionen Kubikmeter) betragen.

Allerding ist die Förderung nicht überall wirtschaftlich. In den USA etwa ist Schiefergas relativ einfach und daher billig abzubauen. Ist eine Quelle aber nur halb so ergiebig wie eine typische Schiefergasquelle in den USA und die Kosten sind doppelt so hoch, rentiert sich die Förderung kaum noch.

In Europa, wo es wegen Umweltbedenken viel Widerstand gegen das sogenannte Fracking gibt, sind die Schiefergasvorkommen geringer als erwartet. So wurden die Vorkommen in Norwegen von 83 Billionen Kubikfuß auf null reduziert, weil Probebohrungen enttäuschende Resultate gebracht hatten. Auch Polen hat weniger Schiefergas als bisher angenommen.