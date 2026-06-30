Salzburger Stieglbrauerei trennt sich von Standorten in Tirol und OÖ

Wegen des deutlichen Rückgangs im Gastronomiegeschäft trennt sich die Salzburger Stieglbrauerei von einem Teil ihrer Logistiksparte, berichteten mehrere Medien am Dienstagnachmittag übereinstimmend. Betroffen sind mit Wörgl und Inzing zwei Standorte in Tirol und mit Asten einer in Oberösterreich. Kündigungen sind nicht ausgeschlossen, so Salzburger Nachrichten, salzburg24.at und ORF-Salzburg. Während Wörgl und Asten verkauft werden sollen, möchte Stiegl den Standort Inzing vermieten. Die meisten Mitarbeiter sollen von Logistikpartnern übernommen werden, zudem gebe es Sozialpläne.

Kündigungen nicht ausgeschlossen Kündigungen könnten aber nicht ausgeschlossen werden - das hatte Stiegl-Geschäftsführer Herbert Bauer bereits im Oktober angekündigt, erinnert etwa der ORF in seinem Online-Bericht: „Wenn es nicht so läuft, wie man es sich wünscht, ist es wichtig, dass man darauf reagiert“ sagte Bauer damals. Er kündigte an Abläufe neu zu definieren. Der Umbau in den anderen Bundesländern soll gleichzeitig den Hauptstandort in Salzburg-Maxglan stärken. Stiegl betont, dass durch diese Maßnahme hunderte Arbeitsplätze in Salzburg gesichert würden, heißt es bei „salzburg24.at“. Unterstrichen werde das mit einer großen Investitionszusage: Bis 2030 soll ein hoher zweistelliger Millionenbetrag in den Brauereistandort Salzburg fließen. Zudem soll das Stiegl-Gut Wildshut als Forschungs- und Entwicklungszentrum ausgebaut werden.