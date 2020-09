Salzburger Hygienespezialist Hagleitner expandiert in Deutschland

Der Salzburger Hygienespezialist Hagleitner mit Sitz in Zell am See errichtet um acht Millionen Euro eine eigene Deutschland-Zentrale in Frankfurt am Main. Der Spatenstich erfolgte heute, Mittwoch, wie das Unternehmen informierte. Hagleitner wird ab dem Jahr 2022 von Frankfurt aus seine Vertriebsaktivitäten in Deutschland lenken.

Das österreichische Familienunternehmen will in Deutschland wirtschaftlich an Boden gewinnen. Mit dem Neubau versetzt die Firma ihren bundesdeutschen Dreh- und Angelpunkt Richtung Landesmitte. "Angefangen hat Hagleitner hier österreichnah im Süden", erklärte Firmeninhaber und Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner in einer Aussendung. "Nach und nach gilt es jetzt den Markt im Norden zu erschließen." 15 Arbeitsplätze habe Hagleitner allein in Deutschland von Juli bis August dieses Jahres neu geschaffen.

Steigende Nachfrage

"Die Nachfrage nach professioneller Hygiene wird weiter steigen", prognostizierte der Geschäftsführer. Corona und der Shutdown hätten das Firmenkundengeschäft zwar vorübergehend gedämpft. Perspektivisch aber nehme die Achtsamkeit der Menschen zu. "Unser Tun ändert sich nachhaltig, die meisten von uns waschen und desinfizieren sich zum Beispiel öfter die Hände."

Gebaut wird das neue Haus in Deutschland im Frankfurter Stadtteil Sossenheim in der Adolph-Prior-Straße 18. Hagleitner expandiert zudem am österreichischen Muttersitz. In Zell am See wird seit August 2019 ein zweites Chemie-Werk errichtet, zugleich vergrößert das Unternehmen vor Ort seine Fertigungsanlagen für Hygienespender.