Nach Wizz Air: Wird auch Ryanair das Wien-Flugangebot reduzieren?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es scheint Schlag auf Schlag zu gehen: Erst in der vergangenen Woche hat die ungarische Billigfluglinie Wizz Air angekündigt, sich vom Standort Wien ab März 2026 zurückzuziehen. Bereits ab Ende Oktober sollen einige Flüge eingestellt werden - mehr dazu hier. Wie nun Die Presse am Montag berichtet, könnte das irische Billigflugunternehmen Ryanair nun nachziehen und seine Wien-Flüge "deutlich reduzieren", zitiert die Zeitung Informationen aus Luftfahrtkreisen.

Zieht sich auch Ryanair aus Wien zurück? Der mögliche Grund: Die zu hohen Flughafengebühren würden dem Unternehmen zusetzen und sein "Geschäftsmodell ins Wanken" bringen. Die hohen Steuern und Bodenabfertigungskosten in Wien seien mit dem Ultra-Low-Cost-Modell von Ryanair "nicht mehr vereinbar", zitiert die Presse weiters. Man habe die österreichische Regierung in der Vergangenheit bereits dazu aufgefordert, die "schädliche Flugticketabgabe" (die seit 2020 zwölf Euro pro Flugticket ausmacht) abzuschaffen sowie die "überhöhten Flughafengebühren" zu senken.