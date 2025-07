Mit 820 Millionen Euro verdiente Ryanair in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres (April bis Juni) mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr (+128 Prozent). Ausschlaggebend dafür waren deutlich höhere Ticketpreise und der späte Ostertermin, der heuer in den April fiel und nicht in den März wie 2024.

Nach einem Rückgang der Ticketpreise um sieben Prozent im Vorjahr (samt erheblichem Gewinneinbruch) steigen die Ticketpreise nun um 21 Prozent, der Umsatz der Billigfluglinie stieg in Summe um 20 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Vorstandschef Michael O'Leary erwartet, dass der Gewinn auch im gesamten Geschäftsjahr bis Ende März 2026 ordentlich zulegt und die 1,6 Mrd. Euro aus dem Vorjahr übertrifft. Für eine konkrete Prognose sei es jedoch noch zu früh, erklärte er am Montag in Dublin.