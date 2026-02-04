Erneut Giftstoff in Babynahrung: Unternehmen ruft Säuglingsmilch zurück
Erneut wird eine Babynahrung aufgrund von einem möglichen enthaltenen Giftstoff zurückgerufen.
Diesmal handelt es sich um das Unternehmen Popote. In bestimmten Chargen seiner Säuglingsmilch (Chargennummer: 910077) könnte Cereulid enthalten sein – und zwar in Konzentrationen über dem neuen Sicherheitsgrenzwert der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Dies teilte das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung mit.
Bei Cereulid handelt es sich um ein Toxin, das von Bakterien der Art Bacillus cereus gebildet wird.
Potenzielle Gesundheitsgefahren
Der Verzehr der betroffenen Säuglingsmilch könnte Verdauungsbeschwerden auslösen, wobei insbesondere auf das Risiko von Erbrechen hingewiesen wird. Laut Popote treten mögliche Symptome, wie Erbrechen und Bauchschmerzen, normalerweise innerhalb von 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme des Produkts auf. Das Unternehmen beruhigt jedoch: "Wenn keine Symptome auftreten, besteht kein besonderer Grund zur Sorge."
Im Falle von auftretenden Symptomen oder bei Unsicherheiten empfiehlt Popote, einen Kinderarzt zu konsultieren.
- Produkt: Babynahrung
- Marke: Popote
- Produkt: Säuglingsmilch 1. Altersstufe 800 g
- EAN-Code: 3760262841298
- Chargennummer: 910077
- MHD (Mindestens haltbar bis): 09/09/2027
Empfehlungen für Verbraucher
Popote rät trotzdem dringend davon ab, die betroffene Säuglingsmilch weiter zu verwenden.
Familien, die das Produkt besitzen, sollen die Chargennummer unter der Dose fotografieren und das Bild zusammen mit ihrer Bankverbindung an die E-Mail-Adresse service-conso@popote-bb.fr senden. Der Kaufpreis wird danach rückerstattet. Eine Rückgabe der Dose im Handel oder an den Hersteller sei nicht erforderlich. "Sie können sie entsorgen (oder aufbewahren, wenn Sie möchten)", heißt es in der Mitteilung.
