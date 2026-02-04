Erneut Giftstoff in Babynahrung: Unternehmen ruft Säuglingsmilch zurück

Erneut wird eine Babynahrung aufgrund von einem möglichen enthaltenen Giftstoff zurückgerufen.

Diesmal handelt es sich um das Unternehmen Popote. In bestimmten Chargen seiner Säuglingsmilch (Chargennummer: 910077) könnte Cereulid enthalten sein – und zwar in Konzentrationen über dem neuen Sicherheitsgrenzwert der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Dies teilte das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung mit.

Bei Cereulid handelt es sich um ein Toxin, das von Bakterien der Art Bacillus cereus gebildet wird.