Achtung: Lidl nimmt diesen Soja-Joghurt aus dem Sortiment

Lidl Österreich hat einen Rückruf für das Produkt "Vemondo Soja Classic, ohne Zuckerzusatz, 500g" eingeleitet. Hintergrund des Rückrufs ist ein mögliche Fehler bei der Produktion , durch den Milchbestandteile in das Produkt gelangt sein könnten. Da diese nicht auf der Verpackung deklariert sind, besteht ein Risiko für Menschen mit Milchallergien.

Artikel mit Mindesthaltbarkeitsdatum: 24. März 2026

Wie der Hersteller, die N+G Frischprodukten Vertriebs-GmbH, informiert, betrifft der Rückruf ausschließlich Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. März 2026.

In einer öffentlichen Mitteilung erklärt Lidl: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich infolge eines Fehlers in der Produktion Milchbestandteile im Produkt befinden. Milch ist auf der Verpackung nicht gekennzeichnet. Aufgrund einer möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit einer Milch-Allergie den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren. Für Personen ohne Milch-Allergie ist das Produkt uneingeschränkt zum Verzehr geeignet."