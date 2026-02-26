Achtung: Lidl nimmt diesen Soja-Joghurt aus dem Sortiment
Zusammenfassung
- Lidl Österreich ruft das Produkt "Vemondo Soja Classic, ohne Zuckerzusatz, 500g" mit Mindesthaltbarkeitsdatum 24.03.2026 wegen möglicher Milchbestandteile zurück.
- Für Menschen mit Milchallergie besteht ein Risiko, da Milch nicht auf der Verpackung deklariert ist; andere Personen können das Produkt weiterhin konsumieren.
- Betroffene Artikel können in allen Lidl-Filialen in Österreich ohne Kassenbon zurückgegeben werden, Rückfragen sind über eine kostenlose Hotline möglich.
Lidl Österreich hat einen Rückruf für das Produkt "Vemondo Soja Classic, ohne Zuckerzusatz, 500g" eingeleitet.
Hintergrund des Rückrufs ist ein mögliche Fehler bei der Produktion, durch den Milchbestandteile in das Produkt gelangt sein könnten. Da diese nicht auf der Verpackung deklariert sind, besteht ein Risiko für Menschen mit Milchallergien.
Artikel mit Mindesthaltbarkeitsdatum: 24. März 2026
Wie der Hersteller, die N+G Frischprodukten Vertriebs-GmbH, informiert, betrifft der Rückruf ausschließlich Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. März 2026.
In einer öffentlichen Mitteilung erklärt Lidl: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich infolge eines Fehlers in der Produktion Milchbestandteile im Produkt befinden. Milch ist auf der Verpackung nicht gekennzeichnet. Aufgrund einer möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit einer Milch-Allergie den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren. Für Personen ohne Milch-Allergie ist das Produkt uneingeschränkt zum Verzehr geeignet."
- Produkt: Soja-"Joghurt"
- Verkäufer: Lidl
- Artikel: Vemondo Soja Classic, ohne Zuckerzusatz, 500g
- Mindesthaltbarkeitsdatum: 24.03.2026
Rückgabe ohne Kassenbon
Das Produkt wurde ausschließlich in Lidl-Filialen in Österreich verkauft. Kunden können den betroffenen Artikel in jeder Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurückerstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Für Rückfragen bietet Lidl Österreich einen kostenlosen Kundenservice unter der Telefonnummer 0800/500 810 an. Dieser ist von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 18:00 Uhr erreichbar.
