Rückstände von Pestiziden: Rewe warnt vor Blattspinat

Als klassisches Frühlingsgemüse greifen viele Konsumenten gerne zu Spinat – das frische Blattgemüse ist knackig und liefert wichtige Nährstoffe wie Eisen, Magnesium und Kalium.

Ausgerechnet jetzt ist beim Einkauf Vorsicht geboten: Wie Rewe International in einer Mitteilung bekannt gab, wird das Produkt "Blattspinat Frisch 500G" derzeit zurückgerufen. Im Rahmen einer Routinekontrolle wurde eine Überschreitung des Höchstwerts für Acetamiprid festgestellt.

Acetamiprid ist ein Insektizid, das unter anderem zur Bekämpfung von Blattläusen, Ameisen oder Weißen Fliegen eingesetzt wird und als Nervengift wirkt. Da eine potenzielle Gesundheitsgefährdung "nicht ausgeschlossen werden kann, wird vom Verzehr dieses Produktes mit der angeführten GGN 4049928207340 abgeraten", heißt es in der Aussendung.