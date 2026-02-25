Rückstände von Pestiziden: Rewe warnt vor Blattspinat
Als klassisches Frühlingsgemüse greifen viele Konsumenten gerne zu Spinat – das frische Blattgemüse ist knackig und liefert wichtige Nährstoffe wie Eisen, Magnesium und Kalium.
Ausgerechnet jetzt ist beim Einkauf Vorsicht geboten: Wie Rewe International in einer Mitteilung bekannt gab, wird das Produkt "Blattspinat Frisch 500G" derzeit zurückgerufen. Im Rahmen einer Routinekontrolle wurde eine Überschreitung des Höchstwerts für Acetamiprid festgestellt.
Acetamiprid ist ein Insektizid, das unter anderem zur Bekämpfung von Blattläusen, Ameisen oder Weißen Fliegen eingesetzt wird und als Nervengift wirkt. Da eine potenzielle Gesundheitsgefährdung "nicht ausgeschlossen werden kann, wird vom Verzehr dieses Produktes mit der angeführten GGN 4049928207340 abgeraten", heißt es in der Aussendung.
Ohne Kassenbon
Der Lieferant Villafrut SRL bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Bereits gekaufte Ware kann ab sofort auch ohne Kassenbon in allen Filialen von Billa oder Penny zurückgegeben werden.
Bei Rückfragen können sich Kundinnen per E-Mail an quality@villafrut.it wenden oder sich auf der Website www.villafrut.it informieren.
Die GGN ist die Identifikationsnummer für landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe und findet sich am Etikett des Produkts über dem Strichcode. Spinatprodukte mit anderen GGN stammen von anderen Erzeugern und sind nicht betroffen.
