Expansion der Robotaxis: Wer aktuell auf der Überholspur fährt

Konkurrenten ziehen nach

Anbieter wie Tesla und Volkswagen stehen bereits in den Startlöchern. Erst am Donnerstag kündigte Volkswagen an, ab 2026 fahrerlose Autos via Uber auf US-Straßen zu bringen. Elon Musk, Mitbegründer und CEO von Tesla, gab diese Woche bekannt, ab Ende Juni ebenfalls einen Robotaxi-Service in Austin starten zu wollen. Musks Vorhaben ist ambitioniert: Bald würden Millionen an selbstfahrenden Teslas auf den Straßen sein. Im Robotaxi-Markt möchte Musk einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent erzielen.