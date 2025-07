Anklage gegen Benko: "Für die U-Haft gibt es eine Obergrenze"

Auf die Frage, ob der Prozess gegen Benko tatsächlich schon heuer im September starten würde, gab der Wirtschaftsstrafrechtsexperte Robert Kert (Wirtschaftsuniversität Wien) am Dienstagabend in der ZIB 2 keine sichere Prognose ab. "Das ist schwer vorherzusehen, weil man natürlich momentan nicht sagen kann, welche Fragen sich im Laufe des Verfahrens noch stellen."

"Musste etwas geschehen, wenn man ihn nicht enthaften möchte"

Dass das Verfahren in der Signa-Causa "äußerst komplex" sei, stehe laut dem Experten außer Frage. Er halte es daher für sinnvoll, die in Summe zwölf Ermittlungsstränge gegen René Benko jeweils getrennt abzuarbeiten. So würde das Prozedere für die Strafverfolgungsbehörden einfacher werden. Und: "Der Herr Benko sitzt in Untersuchungshaft, also hat jetzt auch irgendetwas geschehen müssen, wenn man ihn nicht enthaften möchte," gibt Kert zu bedenken.

Gäbe es denn eine Obergrenze für die U-Haft, will Wolf von seinem Gast wissen. "Die Obergrenze hängt davon ab, wie schwer das Delikt ist. Bei Verbrechen, die mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind, ist diese Obergrenze zwei Jahre," erklärt Kert. Außerdem: "Länger als sechs Monate darf die Untersuchungshaft nur aufrechterhalten werden, wenn die Ermittlungen besonders kompliziert und umfangreich sind. Was man in diesem Fall wohl auch sagen kann."