Neuer Rekord bei Strom- und Gas-Anbieterwechsel aufgestellt

Von Jänner bis Juni haben so viele Strom- und Gaskunden wie nie zuvor ihren Anbieter gewechselt. Das geht aus der aktuell veröffentlichten Marktstatistik der E-Control hervor. Insgesamt 234.982 Kunden haben nun einen neuen Lieferanten. Die bisher höchste Wechselrate hat es im Jahr 2019 gegeben, als diese bei rund 219.000 gelegen ist. Bei Strom betrug die aktuelle Wechselrate 2,9 Prozent, bei Gas 4,1 Prozent.

Preis sichern E-Control-Vorstand Michael Strebl führt die Zahlen auf die geopolitischen Spannungen der vergangenen Monate zurück: „Viele Konsumenten wollen noch vor der nächsten Heizsaison möglichst günstige Strom- und Gastarife sichern.“ Für Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hat die erhöhte Wechselbereitschaft einen positiven Nebeneffekt: „Mehr Wechsel heißt mehr Wettbewerb – und mehr Wettbewerb drückt die Preise. Der Vergleich lohnt sich und spart bares Geld.“