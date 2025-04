2024 war ein Rekordjahr für das österreichische Ei

Von Valentina Luger

Die Nachfrage nach Eiern ist zu Ostern so hoch wie sonst zu keiner Zeit im Jahr. Aufgrund der Eierknappheit in den USA sind auch hierzulande viele Konsumenten besorgt, dass die Ei-Regale in den Supermärkten leer bleiben. Der Obmann der Österreichischen Frischei Erzeugerschaft Günther Wenninger beruhigt: "Wir schaffen Ostern. Es wird sicher jeder sein Osterei bekommen".