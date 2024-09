Unterschied zwischen Pauschalreise und Einzelleistung selten bekannt

Erhoben wurde auch, ob den Konsumentinnen und Konsumenten der Unterschied zwischen einer Pauschalreise und der Buchung einer Einzelleistung bekannt ist. Demnach kannten knapp 45 Prozent den Unterschied nicht. Und fast 47 Prozent gaben an, dass ihnen das Insolvenzrisiko bei der Buchung einer Einzelleistung nicht bekannt war, so die AK Wien am Mittwoch in einer Aussendung.