Milliardendeal: Continental verkauft ContiTech an Investor

Jetzt ist es fix: Der deutsche Reifenhersteller Continental verkaufte seine Tochter ContiTech an den Finanzinvestor Lone Star Funds. Die Continental AG habe nach Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats einen Vertrag über die Veräußerung unterzeichnet, erklärte der DAX-Konzern am Samstag. Der vereinbarte Unternehmenswert beträgt demnach 4 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren.

Der Vollzug stehe unter Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und könnte noch bis Ende 2026 erfolgen. Den Aktionären winkt laut Continental eine Sonderdividende.

Continental rechnet laut der Mitteilung durch den Verkauf mit einem Mittelzufluss in Höhe von rund 3,1 Milliarden Euro. Die endgültigen finanziellen Effekte hängen demnach aber noch von den bei solchen Vorgängen üblichen Faktoren ab. Continental beabsichtige, mit den Erlösen die Finanzverschuldung des Konzerns weiter zu reduzieren sowie voraussichtlich rund 2,5 Milliarden Euro für die Beteiligung der Aktionäre zu verwenden. Dies solle entweder mittels einer Sonderdividende oder durch eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Sonderdividende geschehen.