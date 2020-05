Reed-Messen-Chef: "Die Covid-Krise bedeutet für uns ein schweres K.o."

Das Coronavirus hat die Messe- und Ausstellungsbranche zum völligen Erliegen gebracht. 40 Messen und 400 Gast-Veranstaltungen mussten hierzulande abgesagt werden, alleine 46 Events musste der Marktführer Reed Exhibitions streichen. Reed musste rund 250 der 400 Beschäftigten in Kurzarbeit schicken. Zwischendurch haben die Reed-Mitarbeiter das Corona-Lazarett in der Messe Wien aufgebaut. Die Reed-Tochter Standout, die ansonsten Messestände baut, fertigt derzeit Covid-Schutzschilder vor allem für Kassenbereiche in Supermärkten, Apotheken und Banken.

„Wir haben sehr früh erkannt, dass es da einen Bedarf gibt“, sagt Reed-Chef Benedikt Binder-Krieglstein im Gespräch mit dem KURIER. „Die Covid-Krise bedeutet für unsd ein schweres K. o. Es trifft uns massiv. Der Schaden liegt im Bereich eines sehr hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags.“ Er sei aber sehr froh, dass man in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet habe und man ein Liquiditätspolster habe, das es ermöglicht, diese Phase jetzt durchzustehen.