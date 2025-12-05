Rechnungshof ortet Mängel bei der Nationalbank

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) soll ihr Veranlagungs- und Risikomanagementkonzept "grundlegend" überarbeiten. Das fordert der Rechnungshof (RH) in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Die Notenbank habe erst spät auf veränderte Marktbedingungen reagiert, so die Prüfer, die auch die negativen Veranlagungsergebnisse aus dem Jahr 2022 unter die Lupe nahmen. Die OeNB verwies darauf, dass ein Gutteil der RH-Empfehlungen bereits umgesetzt worden sei.

Die Rechnungshofprüferinnen und -prüfer kommen mit ihrem Bericht, der die Jahre 2019 bis 2023 umfasst, einem Verlangen von Nationalratsabgeordneten nach. Konkret dürfte es sich dabei um eine Anfrage des SPÖ-Abgeordneten Kai Jan Krainer handeln. Die Nationalbank habe in der Vergangenheit "auf die veränderten Marktbedingungen" erst spät reagiert. 2021 sei das Veranlagungs- und Risikomanagementkonzept geändert worden, ohne dass die IT-Systeme "dafür notwendige Anforderungen in mehreren Bereichen" erfüllten. Es habe keine geeignete technische Infrastruktur vorgelegen, "um die Veranlagungen entsprechend diesem Konzept gesamthaft abbilden und steuern zu können", heißt es in der Presseaussendung.

Kein Bilanzverlust dank aufgelöster Rückstellungen Mit Blick auf das negative Veranlagungsergebnis im Jahr 2022 von rund 2,3 Milliarden Euro, das allerdings nicht zu einem Bilanzverlust führte, räumt der Rechnungshof eine schwierige Ausgangslage ein. So habe es nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch bei Staatsanleihen, die "grundsätzlich als sicher galten", massive Kursverluste gegeben. Hintergrund waren die Auswirkungen mehrerer Krisen (Corona, Ukraine-Krieg, Teuerung). Dass 2022 kein Bilanzverlust entstand, sei auf die Auflösung von Risikorückstellungen zurückzuführen. Für Verluste aus Staatsanleihen wurden rund 1,9 Mrd. Euro aufgelöst. In Aktien habe die OeNB nur indirekt über Fonds investiert. Die Verluste wurden hier durch Reserven der Fonds abgedeckt.