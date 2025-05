Reaktion auf US-Zollurteil: Kurzes Durchschnaufen an den Börsen

Die Verkündung des Urteils des internationalen Handelsgerichts von Manhattan gegen die Zollpolitik von US-Präsident Trump am Mittwochabend hat in der Finanzwelt für sofortige positive Reaktionen gesorgt.

Was man hier sehe, sei „das Durchschnaufen des Markts nach einer wochenlangen angespannten Volatilität, angezettelt durch eine waghalsige Handelskriegpolitik “, sagt Stephen Innes von SPI Asset Management gegenüber Marketwatch .

US-amerikanische Terminkontrakte erlebten einen Anstieg um knapp 2 Prozent . Die Aktienindizes Dow Jones und Nasdaq legten kleine Kurssprünge hin. Der Dollar konnte gegenüber Währungen wie dem japanischen Yen oder dem Schweizer Franken zulegen. Die Börsen in Ostasien öffneten am Donnerstag mit Kursgewinnen . Auch der DAX und der ATX konnten um ein paar Punkte zulegen.

Eingependelt im Laufe des Tages

Im Verlauf des Tages pendelten sich viele Kurse aber wieder auf ein moderateres Niveau ein. Das Urteil bedeute leider kein Ende des Zollkonflikts, betonen Experten weltweit. „Diese Situation ist sehr gefährlich“, sagt der australische Marktanalyst Kyle Rodda gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Die US-Regierung könnte die Rechtsprechung ignorieren und die Spannung in US-Institutionen möglicherweise noch erhöhen. Dieser Kampf wird wahrscheinlich am Obersten Gerichtshof enden.“

Man dürfe auch nicht vergessen, dass das Urteil in New York nicht sämtliche Zollpläne von Trump durchkreuzt. „Sektorspezifische Zölle wie bei Autos und Halbleitern bleiben aufrecht“, sagt Fondsmanager Kei Okamura aus Tokio. In Japan würde das Urteil somit eher als neutrales Ereignis gesehen.