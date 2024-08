Deshalb sei das Land besser gerüstet, wenn im Dezember ein Gastransit-Vertrag zwischen dem ukrainischen Versorger Naftogaz und dem russischen Gaskonzern Gazprom auslaufe.

S&P geht davon aus, dass die österreichische Wirtschaft in den Jahren 2025 bis 2027 im Schnitt ein Realwachstum von 1,4 Prozent erzielen wird nach geschätzt 0,2 Prozent in diesem Jahr. Grund sei eine Belebung der Binnen- und Auslandsnachfrage, so die Bonitätswächter.