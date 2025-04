Ransomware: "Meist hat man keine andere Wahl, als zu bezahlen"

Auch heimische Firmen greifen oft tief in die Tasche, um wieder auf ihre Daten zugreifen zu können, sagt der Cybersicherheitsexperte Michael Krausz, der mit seiner i.s.c. group Firmen und Organisationen weltweit in solchen Fragen berät. Rund ein Drittel der betroffenen Unternehmen hat laut einer Untersuchung bereits bezahlt. Wann aber bezahlen Firmen und wann nicht? Was bringen Verhandlungen? Und: Können die Zahlungen steuerlich geltend gemacht werden?

Ein wichtiges Thema sei auch, inwieweit man ohne Hilfe der Täter die Lage selbst in den Griff bekomme n kann. Wenn man über ein gutes Back-up verfüge, das man installieren kann und Ausfallszeiten keine große Rolle spielen, dann könne man von einer Zahlung auch absehen, meint der Experte. Ethische oder moralische Argumente würden in solchen Fällen aber wenig helfen. Entscheidend sei, ob die Unternehmen in der Lage seien, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen oder nicht.

Was bringen Verhandlungen?

"Verhandlungen mit den Cyberkriminellen können viel bringen", meint Krausz. Etwa wenn es darum gehe, Zeit zu gewinnen, um die Daten vielleicht doch aus eigener Kraft wiederherstellen zu können.

Habe man sich entschlossen zu bezahlen, sollte man darauf drängen, die Zahlungen in Bitcoin und nicht in einer anderen Kryptowährung durchführen zu können, rät Krausz. Denn Bitcoin-Zahlungen könnten nachverfolgt werden. Auch sei es einfacher, Bitcoin rasch in größeren Mengen zu beschaffen als andere Kryptowährungen.

Kann man die Ausgaben steuerlich abschreiben?

Ja, sagt Krausz. Der Cybersicherheitsexperte hat zu dem Thema ein Rechtsgutachten anfertigen lassen. Anders als etwa in Großbritannien, wo jede Form der Zahlung an Verbrecher nicht geltend gemacht werden kann, weil dadurch auch das Geschäftsmodell der Täter gefördert werden könnte, sollte das in Österreich möglich sein, meint Krausz.

Das bestätigt auch das Finanzministerium. Erpressungsgelder könnten ausnahmsweise betrieblich veranlasste Ausnahmen sein, wenn z.B. Geheimnisverrat oder die Beschädigung oder Zerstörung von Wirtschaftsgütern angedroht werden, heißt es auf Anfrage des KURIER aus dem Finanzministerium. Davon seien auch Fälle umfasst, in denen gedroht werde, Daten verschlüsselt zu lassen oder zu veröffentlichen. Die Erpressung müsse aber den Betrieb direkt betreffen. Handle es sich um Daten, die lediglich die private Sphäre des Unternehmers betreffen, liege keine betriebliche Veranlassung vor.