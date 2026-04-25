Wels und Gunskirchen: Raiffeisenbanken in OÖ wollen fusionieren

Die Raiffeisenbank Wels und die Raiffeisenbank Gunskirchen in Oberösterreich stehen offenbar kurz vor einer Fusion. Laut einem Bericht der Oberösterreichen Nachrichten seien sich die Vorstände und Aufsichtsräte einig. Die Entscheidung über den Zusammenschluss soll auf den jeweiligen Generalversammlungen der Genossenschaften Ende Mai erfolgen. Durch die Fusion würden die beiden Banken mit einer Bilanzsumme von 2,57 Milliarden Euro zu einer der größten Raiffeisenbanken Österreichs werden.

Zur Einordnung: In Oberösterreich gibt es 64 Raiffeisenbanken mit ihren in Summe 344 Bankstellen. Die Bilanzsumme der oö. Raiffeisenbanken lag per Jahresende 2025 bei 35,0 Milliarden Euro (+3,2 Prozent). Über den einzelnen Banken fungiert die Raiffeisen Landesbank (RLB OÖ) als Zentralinstitut. Deren Konzernbilanzsumme belief sich Ende 2025 auf 48,7 Milliarden Euro (-1,2 Prozent).