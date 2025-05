Raiffeisen Niederösterreich-Wien erweitert das Portfolio

Erwin Hameseder nahm in seiner Ansprache Bezug auf die angespannte geopolitische Lage. „Die höchst aggressive Zollpolitik von US-Präsident Trump schwächt das Vertrauen in den US-Dollar.“ Mit Folgen für die globalisierte Wirtschaft.

Die beiden Gastgeber, Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, und Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, begrüßten in der Messe Wien neben vielen Mitgliedern der „Raiffeisen-Familie“ auch hochrangige Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft und Religion. Darunter Bundeskanzler Christian Stocker und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die Raiffeisen-Genossenschaften sind in Österreich in Summe der größte private Arbeitgeber. Der Einladung zur traditionellen Jahrestagung von Raiffeisen NÖ-Wien folgten gestern, Freitag, daher mehr als 850 Gäste.

„Die Globalisierung stirbt nicht, sie verändert aber ihr Gesicht – von einer liberalen, marktgetriebenen Dynamik hin zu einem härteren, machtpolitisch geprägten Gegen- und Nebeneinander. Das sollte in Brüssel als Weckruf verstanden werden.“ Die EU müsse daher endlich aufhören, die eigene Wirtschaft mit Bürokratie und Regularien zu belasten.

Nicht zuletzt auch deshalb, weil Österreichs Wirtschaft derzeit stagniert und beim Wachstum Schlusslicht in der EU ist. Michael Höllerer verwies in seiner Rede vor diesem Hintergrund auf die Stärke des Konzerns. Trotz der „volatilen Entwicklungen habe man Kurs gehalten und mit einem Konzernjahresergebnis nach Steuern von 434,7 Millionen Euro erneut ein hohes Niveau“ erreicht.

„Lebensbegleiter werden“

Für die Zukunft liege der Fokus darauf, die bestehenden Kerngeschäfts- sowie die neuen Investitionsfelder – darunter Energie und Gesundheit – „sukzessive zu erweitern“, so Höllerer. Man wolle für die Menschen „Lebensbegleiter“ werden. So will die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ein „Gesundheitsökosystem“ aufbauen, das „über klassische Vorsorge“ hinausgehe.