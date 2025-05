Raiffeisen steigt beim Gourmet-Magazin "Falstaff" ein

Österreichs prominentester PR-Unternehmer

Rosam hatte erst am Dienstag öffentlich gemacht, sich aus der nach ihm bekannten PR-Agentur Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner zurückziehen. Er hat seine restlichen Anteile an der Agentur an Partnerin Silvia Grünberger verkauft. Die Agentur firmiert ab sofort unter dem Namen Grünberger & Partner. Der wohl bekannteste PR-Unternehmer des Landes kündigte an, sich künftig ausschließlich auf seine Medienmarke Falstaff zu konzentrieren.