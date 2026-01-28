Wirtschaftliches Schwergewicht: Raiffeisen sichert 102.000 Jobs

Man spreche oft über spektakulär gewachsene Unternehmen, etwa die US-Technologieriesen, die maßgeblich zur US-Wirtschaft beitragen. Für die österreichische Volkswirtschaft habe die Raiffeisen-Gruppe mindestens genau so eine Funktion, sagte der Ökonom Christian Helmenstein . Sein Economica-Institut hat die Wirtschaftskraft von Österreichs größter Unternehmensgruppe untersucht.

Die Zahlen können sich sehen lassen. 14,7 Milliarden Euro betrug 2024 der gesamtwirtschaftliche Beitrag der Raiffeisen Gruppe in Österreich. Die Wertschöpfung entspreche damit drei Viertel der Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe. 5,2 Milliarden Euro wurden direkt oder indirekt an Steuern und Abgaben geleistet.

Berücksichtigt wurden neben den Raiffeisen Banken, Lagerhaus-Genossenschaften und Raiffeisen Ware auch die Beteiligungen entsprechend der Anteile. Neben der Agrana, der NÖM, der Strabag und der voestalpine gehört u. a. auch der KURIER dazu.

Insgesamt sicherte Raiffeisen in Österreich laut der Studie mehr als 102.000 Arbeitsplätze. Das entspricht so vielen Menschen, wie Klagenfurt Einwohner hat. Direkt sind mehr als 65.800 Personen bei der Gruppe beschäftigt.

Milliardeninvestitionen

Von 2018 bis 2024 wurden hierzulande insgesamt 6,41 Milliarden Euro von Raiffeisen investiert. Wertschöpfungswirksam davon wurden etwas mehr als vier Milliarden Euro. Die Investitionen im vergangenen Jahr seien in der Studie noch nicht erfasst, sagte Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder. Sie seien aber nicht zurückgegangen.

Entscheidungen würden bei Raiffeisen vor Ort getroffen, Investitionen ebenso den Regionen zugutekommen, betonte der Generalanwalt. Man sehe auch die Verpflichtung, einen Beitrag zur Grundversorgung der Bevölkerung zu leisten.

Bargeldversorgung

Als ein Beispiel wurde die Bargeldversorgung genannt. 2.700 oder rund ein Drittel der insgesamt 8.500 Bankomaten in Österreich sind Raiffeisen zuzurechnen. Man werde nie einen Bankomaten zusperren, der genutzt werde, versicherte Hameseder.

Bei den Bankstellen habe es einen Rückgang gegeben, der auf verändertes Kundenverhalten und die zunehmende digitale Abwicklung von Bankgeschäften zurückgeführt werden könne, führte der Generalsekretär des Raiffeisenverbands, Johannes Rehulka, aus. 91 Prozent der Bevölkerung könnten die nächste Raiffeisenbankstelle aber in weniger als fünf Minuten erreichen.