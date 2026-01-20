Raiffeisen-Holding NÖ-Wien investiert in Tourismussparte

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien beteiligt sich mit 25,1 Prozent an den beiden österreichischen Gesellschaften der bestfortravel Group – der GEO Reisen & Erlebnis GmbH und der Raiffeisen-Reisebüro Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen Reisen). Damit kehrt die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien als Anteilseignerin in die österreichische Touristik zurück, nachdem sie schon bis 2016 bei Raiffeisen Reisen beteiligt war. Damals wurde das Unternehmen an die deutsche Raiffeisen- und Volksbanken (RV) Touristik verkauft, Teil der Raiffeisen Touristik Group (RTG), verkauft.

GEO und Raiffeisen Reisen wurden laut Raiffeisen Holding in den vergangenen Jahren operativ eng zusammengeführt, organisatorisch harmonisiert und zu einer österreichischen Marken- und Produktstruktur weiterentwickelt. Diese gemeinsame strategische Ausrichtung bilde die Grundlage für den jetzigen Wiedereinstieg.

Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, sagt: „Unser Anspruch ist es, mehr zu sein als eine Bank und unseren Kundinnen und Kunden Lösungen zu bieten, die über das klassische Bankgeschäft hinausgehen. Mit unserer Beteiligung an Raiffeisen Reisen setzen wir auf erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten ihres Fachs sowie auf wirtschaftlich solide aufgestellte Unternehmen.“