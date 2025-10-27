Listerien in Käse: Hersteller ruft Raclette zurück

In einer Aussendung gab der Lieferant Routhier Mediterranean Products GmbH bekannt, dass das Produkt "Raclette Scheiben 48 % FR 400 g Terres D’Or" (EAN-Code 3253130000908) mit der Charge 272 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27. November 2025 aus dem Sortiment genommen wurde. Von dem Verzehr des Käses wird dringend abgeraten, da das betroffene Produkt verunreinigt sein könnte.

Ursache für den Rückruf

Ein Listerienbefall wird bei dieser Charge nicht ausgeschlossen. Daher wird Kunden geraten, das Produkt zu entsorgen oder in einen der METRO Cash & Carry-Märkte zurückzubringen. Auch ohne Kassenbon wird der Kaufpreis erstattet.

Ernsthafte gesundheitliche Schäden könnten insbesondere für Schwangere, Ältere oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem auftreten. Mögliche Auswirkungen beim Verzehr reichen von milden Symptomen wie Fieber bis hin zu Durchfall, Erbrechen oder schwerwiegenden Komplikationen wie einer Hirnhautentzündung.