Lebensqualität steigt - aber noch niedriger als in Westeuropa

Russland hat seine Gesundheitsausgaben pro Einwohner in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten vervielfacht, die Säuglings- und Kindersterblichkeit mehr als halbiert, die Geburtenrate deutlich gesteigert und die Lebenserwartung ist um mehr als fünf Jahre auf knapp 71 Jahre gestiegen - damit liegt sie allerdings noch immer deutlich niedriger als in Westeuropa. Zum Vergleich: Heute in Österreich geborene Buben werden im Durchschnitt 79 Jahre alt werden, Mädchen sogar 84 Jahre. In Russland ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen noch größer: Russische Frauen sterben durchschnittlich mit 77 Jahren - die Männer werden nicht einmal 67, was vor allem auf den hohen Alkoholkonsum und schlechte Ernährung zurückgeführt wird.

Finanziert wurde die Verbesserung der Lebensqualität vor allem durch Gasexporte ins Ausland, die Gaslieferungen von Gazprom nach Westeuropa sind für Russland deshalb von strategisch wichtiger Bedeutung. Aber auch für Europa gebe es zum russischen Gas keine Alternative, wird Moskau daher nicht müde zu betonen und verweist auf den 2017 erzielten Lieferrekord von 192 Milliarden Kubikmetern. Neun Milliarden davon gingen nach Österreich. Vor diesem Hintergrund ist auch Putins Wien-Besuch zu sehen.