Salmonellen-Gefahr: Spar ruft Cherrytomaten zurück

In einer Aussendung der Handelskette Spar heißt es, dass die Cherrytomaten der Eigenmarke mit der Chargennummer S 48/06 möglicherweise mit Salmonellen verunreinigt sind. Aus diesem Grund hat das Unternehmen das Produkt bereits aus dem Sortiment genommen.

Andere Tomaten nicht betroffen

Kunden werden gebeten, die Ware nicht zu konsumieren. Vom Rückruf sind alle anderen Obst- und Gemüseartikel der Spar-Qualitätsmarke beziehungsweise Tomaten anderer Marken allerdings ausgeschlossen.

Wer das Produkt mit der betroffenen Chargennummer bereits erworben hat, kann es in allen Spar-, Eurospar- sowie Interspar-Märkten oder Maximarkt-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage der Rechnung erstattet.