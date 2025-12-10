Wirtschaft

Salmonellen-Gefahr: Spar ruft Cherrytomaten zurück

Ein rotes SPAR-Logo mit weißer Schrift und grünem Tannenbaum-Symbol auf einem Geschäftsdach.
Das Unternehmen gab bekannt, dass bei den "SPAR Cherrytomaten 500g" eine mögliche Verunreinigung festgestellt wurde.
10.12.25, 09:41
Zusammenfassung

  • Spar ruft Cherrytomaten der Eigenmarke mit Chargennummer S 48/06 wegen möglicher Salmonellen zurück.
  • Andere Tomaten und Obst- und Gemüseartikel der Spar-Qualitätsmarke sind nicht betroffen.
  • Kunden können betroffene Ware in allen Spar-, Eurospar-, Interspar- und Maximarkt-Filialen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Rechnung zurück.

In einer Aussendung der Handelskette Spar heißt es, dass die Cherrytomaten der Eigenmarke mit der Chargennummer S 48/06 möglicherweise mit Salmonellen verunreinigt sind. Aus diesem Grund hat das Unternehmen das Produkt bereits aus dem Sortiment genommen.

Andere Tomaten nicht betroffen

Kunden werden gebeten, die Ware nicht zu konsumieren. Vom Rückruf sind alle anderen Obst- und Gemüseartikel der Spar-Qualitätsmarke beziehungsweise Tomaten anderer Marken allerdings ausgeschlossen. 

Wer das Produkt mit der betroffenen Chargennummer bereits erworben hat, kann es in allen Spar-, Eurospar- sowie Interspar-Märkten oder Maximarkt-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage der Rechnung erstattet.

kurier.at, bea  | 

