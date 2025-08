Produktion startet: Hier entstehen die ersten E-Motoren von BMW

Die Bässe wummern, das Licht zuckt in allen Farben. Mit einer spektakulären Show wird der Produktionsstart des neuen E-Motors im Werk in Steyr , OÖ, als Happening inszeniert.

Was bedeutet ein Projekt dieser Größe für die Region und die Beschäftigten? Und was kann der neue E-Motor in der Praxis?

Vor drei Jahren startete das Großprojekt. Seitdem und deswegen hat sich viel getan am Standort in Steyr: Es wurde eine neue Montagehalle gebaut und bestehende Produktionsstätten adaptiert, dann wurden bis dato gesamt 500 neue Maschinen installiert. Mitte 2024 startete die Vorserien-Produktion und mit dem 1. August ist es nun offiziell. Positiver Schub für die Belegschaft 320 Komponenten aus einem weltweiten Lieferanten-Netzwerk werden in Steyr zum E-Antrieb zusammengebaut. Eine Milliarde fließt bis 2030 für die E-Mobilität in den Standort. Rotor, Stator, Getriebe, Gehäuse und Inverter entstehen hier. "Der Inverter ist das Gehirn des E-Motors. Er wandelt den Gleichstrom der Batterie in Wechselstrom für den Motor um", erklärt Helmut Hochsteiner. Er ist von Beginn an ins Projekt involviert und schildert die Stimmung im Team: "Als 2022 verkündet wurde, dass wir E-Motoren bauen werden, ging ein positiver Ruck durch die ganze Mannschaft. Alle wussten: Das sichert die Beschäftigung ab."

Deswegen sei die Bereitschaft, wirklich mitanzupacken, auch sehr groß gewesen. Sobald der E-Motor in Steyr fertig ist, kommt er ins neu erbaute Werk in Debrecen, Ungarn. Dort startet mit Jahresende die Fertigung des neuen iX3. Der wiederum wird Mitte September bei Mobilitätsmesse IAA Mobility in München unter dem Tuch hervorgezaubert. Die Frage nach dem Preis des neuen Modells wurde von Standort-Leiter Klaus von Moltke als "provokant" bezeichnet. Was hingegen gerne geteilt wird, sind Infos darüber, was der neue E-Motor in der Praxis bringt. Der Fokus liegt hier klar auf der Reichweite. 330 Kilometer mehr als der Vorgänger schafft der Neue, gesamt sollen es bis zu 800 Kilometer sein.

Zahlen & Fakten 30 Millionen Motoren seit 1982 Der Spatenstich erfolgte 1979. Seit dem Beginn der Produktion im BMW-Werk in Steyr 1983 wurden bereits mehr 30 Millionen Motoren hergestellt. Um auf Elektro ausweiten zu können, wurden gesamt 85.000 m2 an neuer Produktionsfläche geschaffen. 70 Patente Für den neuen E-Motor gibt es mehr als 70 angemeldete Patente. Er hat um 10 Prozent weniger Gewicht als der Vorgänger, der Energieverlust ist sogar um 40 Prozent geringer.

In Zukunft kommt der neue Motor auch in Produktionsstätten in München, Mexiko und China zum Einsatz. Mit kleineren Adaptierungen kann er außerdem in andere Modelle, die künftig folgen werden eingebaut werden. Wie viele Stück vom Band laufen werden, bleibt unter Verschluss. "Klares Bekenntnis zur Automobilindustrie" "Es ist eine Zeit der Umbrüche und Unsicherheiten, umso wichtiger ist Stabilität", so Bundeskanzler Stocker. Sein Parteikollege Hattmansdorfer legt nach: "Seitens der Bundesregierung gibt es ein klares Bekenntnis zur Automobilindustrie in Österreich. Es ist unser maximales Interesse, dass wir hier als erster Ansprechpartner gelten und es sich auszahlt, bei uns zu investieren."