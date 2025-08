Gewinneinbrüche, Werkschließungen und düstere Prognosen: Die europäische Autoindustrie musste im vergangenen Jahr mehrere Rückschläge einstecken. Im Bereich der Elektromobilität wird ein großer Teil der neuen Fahrzeuge in China produziert. Einige chinesische Hersteller gewinnen - nicht zuletzt wegen der günstigeren Preise - Marktanteile und laufen Volkswagen , BMW , Mercedes und Co den Rang ab.

Er spricht weiter von einem "entscheidenden Durchbruch, der Investitionen in Zukunftstechnologien endlich ermöglicht". Die Förderung erfolgt künftig im Rahmen der sogenannten "Twin Transition", die auf die nachhaltige Umstellung etwa von Produktionsprozessen abzielt. Das Budget soll insgesamt 196 Millionen Euro betragen .

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat sich bereits in der Vergangenheit für eine Lockerung des Beihilfenrechts eingesetzt. Er begrüßt den Schritt: „Unser Standort steht unter Druck. Um wettbewerbsfähig zu bleiben , dürfen wir uns bei der Unterstützung der heimischen Industrie nicht länger selbst Steine in den Weg legen."

Nun soll eine Ausweitung des Beihilferahmens der Europäischen Union (EU) den Standort zu neuer Stärke verhelfen. Bislang waren die Möglichkeiten zur Förderung eingeschränkt. So waren etwa Beihilfen für Batterietechnik möglich, nicht aber für Elektromotoren.

BMW produziert in Oberösterreich E-Motoren

Auch der Fahrzeughersteller BMW zeigt sich erfreut über die erweiterten Beihilfe-Möglichkeiten: „Diese Entscheidung ist ein dringend notwendiges Signal – sie schafft Planungssicherheit für die Industrie und setzt klare Anreize für Investitionen in nachhaltige Antriebstechnologien direkt in Österreich", so Klaus von Moltke, Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH.

Das bayrische Unternehmen will ab Herbst 2025 in seinem BMW Group Werk Steyr auch Elektromotoren für Fahrzeuge seiner "Neuen Klasse" produzieren.

Zwar könnten staatliche Beihilfen zu Investitionen unternehmerische Anstrengungen nicht ersetzen, sie könnten aber sehr wohl dafür entscheidend sein, wo Unternehmen "im globalen Wettbewerb der Regionen ihre strategischen Zukunftsprojekte umsetzen", so von Moltke weiter.