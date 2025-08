Arbeitslosigkeit explodiert: Österreichs Auto-Sektor wird zum Sorgenkind

Der heimische Automotive-Sektor mit Vorzeigefirmen wie BMW Steyr und Magna in Graz hat sich vom Job-Motor zum Sorgenkind entwickelt.

Im Jahr 2024 wurde allein in der Fahrzeugindustrie ein Produktionswert von 17,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Anteil von 8,6 Prozent an der insgesamt abgesetzten Produktion in Österreich, gibt das Arbeitsmarktservice zu bedenken.

Ein Blick zurück zeige die Volatilität der Branche. Insbesondere Unternehmen in Oberösterreich und Steiermark bauten in den Jahren 2008 und 2015 Arbeitsplätze ab, haben aber in den Jahren 2017 bis 2019 wieder viele neue Jobs geschaffen. Ab dem Jahr 2020 ging die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich auf 36.424 im Jahr 2024 zurück.