Wer ist schuld daran, dass idente Lebensmittel in Österreich häufig teurer als in Deutschland sind? Die Arbeiterkammer (AK) Tirol wirft dem stark konzentrierten heimischen Lebensmittelhandel mangelnde Preistransparenz vor und fordert eine eigene Anti-Teuerungskommission für mehr Preiskontrollen.

Der Handelsverband weist die Vorwürfe des "Körberlgeldes" und der mangelnden Transparenz in einer Aussendung scharf zurück. „Der österreichische Lebensmittelhandel hat auch in Zeiten der Rekordinflation auf eine systematische Erhöhung seiner Gewinnmargen verzichtet, wir haben uns kein Körberlgeld verdient“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Belastend für die Handelsbetriebe seien vor allem die steigenden Kosten für Energie, Personal, Logistik, Mieten und Fremdkapital, die aus Rücksicht auf die Kunden nicht 1:1 auf die Verbraucherpreise umgewälzt würden.