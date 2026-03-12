Post kämpft mit Marktdruck: Mobilfunkmarke startet im April

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Österreichische Post musste 2025 beim Umsatz und beim Ergebnis einen Rückgang hinnehmen. Das Betriebsergebnis (Ebit) ging im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 196,9 Mio. Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verzeichnete einen Rückgang von 2,2 Prozent auf 413,3 Mio. Euro. Der Umsatz reduzierte sich um 2,6 Prozent auf 3,04 Mrd. Euro. Das Ergebnis je Aktie (EPS) sank von 2,04 auf 1,96 Euro. Allerdings gab es ein deutliches Plus beim operativen Free Cashflow von 10,3 Prozent auf 280,1 Mio. Euro. Das Eigenkapital lag mit Jahresende 2025 bei 767,6 Mio. Euro, ein leichtes Plus von 0,8 Prozent. Als Dividende werden von dem teilstaatlichen, börsennotierten Konzern 1,83 Euro je Aktie vorgeschlagen. Zum Ausblick hieß es, es werde ein leichter Umsatzanstieg bei einer weitgehend stabilen Ergebnisentwicklung in der Größenordnung der vergangenen Jahre angepeilt.

Im April startet "Yellow" Das Briefgeschäft war weiterhin rückläufig, auch die Werbepost lief nur schwach und im Paketbereich herrschte intensiver Wettbewerb, so das Unternehmen am Donnerstag. Die Poststellen seien inzwischen auf nahezu 3.000 ausgebaut worden, im April startet dann die Post AG mit einer eigenen Mobilfunkmarke ("Yellow"). Rückblickend wurden zwei Firmen in der Türkei und Südosteuropa übernommen. "Trotz eines herausfordernden Marktumfelds und der positiven Sondereffekte im Vorjahr zeigte die Österreichische Post im Geschäftsjahr 2025 eine solide operative Entwicklung. In Österreich haben wir unser Paketwachstum auch 2025 fortgesetzt und wir konnten unsere führende Marktposition erfolgreich behaupten", so Post-Chef Walter Oblin zur Bilanz 2025. Die 2020 gegründete bank99 habe mit ihren rund 300.000 Kundinnen und Kunden in Österreich positiv zum Gesamtergebnis beigetragen.