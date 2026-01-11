Wirtschaft

So viele Pakete bekam jeder Österreicher von der Post im letzten Jahr

In einem Lager zieht ein Mann einen Wagen, während andere Wagen mit Paketen gefüllt sind.
In Österreich wurden 232 Millionen Pakete zugestellt, ein Mengenwachstum von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr
11.01.26, 10:23

Die Österreichische Post transportierte 2025 hierzulande 232 Millionen Pakete, ein Mengenwachstum von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rein rechnerisch hat die Post damit jeder Österreicherin und jedem Österreicher mehr als 25 Pakete zugestellt.

Post-Chef optimistisch: "Haben nach wie vor eine gute Ausgangsposition"

Insgesamt wurden mehr als eine halbe Milliarde Pakete in 13 Ländern befördert, so das teilstaatliche, börsennotierte Unternehmen. Die Post AG ist neben dem Heimatmarkt noch in Südost- und Osteuropa und der Türkei stark vertreten.

Kommentare